В Красноярском крае жители 13 посёлков получили стабильное электроснабжение

В Красноярском крае наладили электроснабжение в 13 труднодоступных населённых пунктах, где живут около пяти тысяч человек. Об этом рассказали в прокуратуре Красноярского края.
С жалобами на перебои электроэнергии к прокурору обратились жители Енисейского района. Речь шла об отдалённых сёлах и посёлках — Айдара, Маковское, Усть-Пит, Шишмарево, Колмогорово, Новоназимово, Нижнешадрино, Новый Городок, Фомка, Ярцево, Кривляк, Майское и Сым.
Проверка показала, что с декабря 2023 года электроэнергию в этих населённых пунктах вырабатывало и передавало ООО «Енисейэлектроком» — с помощью дизель-генераторных установок в изолированной энергосистеме района. При этом компания не прошла обязательную сертификацию электроэнергии. Из-за этого жители регулярно сталкивались с перебоями и снижением мощности.
Прокуратура внесла представление директору организации, однако реакции не последовало. Тогда надзорное ведомство обратилось в суд с иском — обязать ресурсоснабжающую компанию провести сертификацию электроэнергии.
Суд требования удовлетворил. После этого организация провела модернизацию: закупила и смонтировала новые дизель-генераторы. Это позволило устранить перепады мощности, а полученные сертификаты подтвердили соответствие поставляемой электроэнергии установленным стандартам.
Кроме того, по постановлениям прокуратуры ответственных работников компании привлекли к административной ответственности. Чтобы исключить повторные перебои, прокуратура совместно с Ростехнадзором также проверила состояние линий электропередачи и выявила нарушения. Вопрос приведения сетей в нормативное состояние остаётся на контроле надзорного ведомства.