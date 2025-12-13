В Красноярском крае жители 13 посёлков получили стабильное электроснабжение

Проверка показала, что с декабря 2023 года электроэнергию в этих населённых пунктах вырабатывало и передавало ООО «Енисейэлектроком» — с помощью дизель-генераторных установок в изолированной энергосистеме района. При этом компания не прошла обязательную сертификацию электроэнергии. Из-за этого жители регулярно сталкивались с перебоями и снижением мощности.