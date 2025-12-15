В Челябинской области за минувшую неделю задержали 222 пьяных водителя, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что к административной ответственности за управление автомобилем в алкогольном опьянении, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования привлечен 201 человек. Каждому грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 45 тыс. рублей.
Повторно нетрезвым за руль сел 21 водитель. В этом случае наступает уголовная ответственность. Максимальная санкция статьи 264.1 УК РФ — лишение свободы на срок до трех лет с конфискацией транспортного средства.
«О случаях управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения незамедлительно сообщайте в дежурную часть Госавтоинспекции, по телефону 02 (с мобильного — 102), через Telegram-бот beZdtp74_bot (анонимные обращения оперативно принимаются в работу)», — говорится в комментарии областной ГАИ.