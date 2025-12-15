В Челябинской области за минувшую неделю задержали 222 пьяных водителя

Сообщается, что к административной ответственности за управление автомобилем в алкогольном опьянении, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования привлечен 201 человек. Каждому грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 45 тыс. рублей.