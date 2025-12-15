Ричмонд
В Роспотребнадзоре ответили на жалобы родителей, чьи дети подхватили вшей в одной из школ Калининграда

Оснований для проведения внеплановой проверки нет.

Источник: Клопс.ru

В Роспотребнадзоре не нашли оснований для внеочередной проверки после жалоб родителей на педикулёз в одной из школ Центрального района Калининграда. Об этом «Клопс» сообщили в ведомстве, в ответ на официальный запрос.

«С 1 сентября 2025 года по настоящее время из медицинских организаций поступило два экстренных извещения о случае педикулёза у учащихся начальных классов. По каждому случаю организовано проведение противоэпидемических мероприятий», — отметили в Роспотребнадзоре.

Директор школы получил предписание провести дополнительные профилактические мероприятия. «Предписание исполнено. Основания для организации внеплановой проверки Управлением отсутствуют», — заключили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что в соответствии с требованиями СанПиН профилактический осмотр детей из начальных классов проводится постоянно. «Учащиеся, у которых выявлен педикулёз, на время проведения лечения отстраняют от посещения образовательной организации и допускаются туда с подтверждающей медицинской справкой», — пояснили в Роспотребнадзоре.

В Роспотребнадзоре напомнили о мерах профилактики.