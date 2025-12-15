В Роспотребнадзоре ответили на жалобы родителей, чьи дети подхватили вшей в одной из школ Калининграда

В ведомстве отметили, что в соответствии с требованиями СанПиН профилактический осмотр детей из начальных классов проводится постоянно. «Учащиеся, у которых выявлен педикулёз, на время проведения лечения отстраняют от посещения образовательной организации и допускаются туда с подтверждающей медицинской справкой», — пояснили в Роспотребнадзоре.