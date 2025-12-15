«Дешевле купить». Минлесхоз предостерег белорусов, которые хотят срубить новогоднюю елку в лесу

В Беларуси в преддверии новогодних праздников под усиленную охрану взяли леса, сообщили в Министерстве лесного хозяйства.
В ведомстве обратили внимание на то, что с наступлением предновогоднего периода лесничества ведут усиленную охрану лесов.
— Около 50 фотоловушек задействованы только в Минском лесхозе, — рассказал инженер по охране леса Минского лесхоза Максим Бадаев.
В Минлесхозе сообщили, что фотоловушки устанавливаются вблизи дачных поселков и съездов с дорог.
— Дешевле купить новогоднюю елку, ведь за срубленное деревце в зависимости от категории защитности лесов, — указал специалист.
Так, в Беларуси штраф за срубленную елку для физлица составляет до 30 базовых величин (до 1260 белорусских рублей в декабре 2025-го), для индивидуального предпринимателя — до 200 (до 8400 рублей), а для юридического лица — до 300 базовых величин (до 12,6 тысячи рублей).
Кроме этого, нарушитель должен будет возместить вред, причиненный окружающей среде и стоимость самого дерева.
Напомним, главная елка Беларуси зажжется в Минске 15 декабря.
