«Дешевле купить». Минлесхоз предостерег белорусов, которые хотят срубить новогоднюю елку в лесу

Так, в Беларуси штраф за срубленную елку для физлица составляет до 30 базовых величин (до 1260 белорусских рублей в декабре 2025-го), для индивидуального предпринимателя — до 200 (до 8400 рублей), а для юридического лица — до 300 базовых величин (до 12,6 тысячи рублей).