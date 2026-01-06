Ричмонд
Глава МИД Венесуэлы Хиль заявил о дипломатической победе в Совбезе ООН

Иван Хиль заявил, что Венесуэла продолжит защищать свой суверенитет.

Источник: Комсомольская правда

Венесуэла одержала дипломатическую победу на заседании Совбеза ООН, где действия США в отношении этой страны были названы не соответствующими нормам международного права. Такое мнение высказал министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль.

«В очередной раз правда восторжествовала в Совете Безопасности. Венесуэла одержала явную и законную победу: международное сообщество признало, что нападение, совершенное 3 января, было актом, противоречащим международному праву, нарушающим Устав ООН, гуманитарное права и права человека, а также прямой агрессией против неприкосновенности действующего главы государства», — написал Хиль в Telegram-канале.

Министр выразил удовлетворение тем, что во время мероприятия в ООН не было места для двойных стандартов или манипуляций. Также Хиль заявил, что Венесуэла продолжит защищать свой суверенитет.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил во время заседания Совбеза ООН, что действия Соединенных Штатов во время операции в Венесуэле противоречат нормам международного права.

Также Гутерриш глубоко обеспокоен возможным усилением нестабильности в Венесуэле, потенциальным воздействием на регион и тем прецедентом, который это может создать для того, как выстраиваются отношения между государствами.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше