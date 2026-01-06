Глава МИД Венесуэлы Хиль заявил о дипломатической победе в Совбезе ООН

«В очередной раз правда восторжествовала в Совете Безопасности. Венесуэла одержала явную и законную победу: международное сообщество признало, что нападение, совершенное 3 января, было актом, противоречащим международному праву, нарушающим Устав ООН, гуманитарное права и права человека, а также прямой агрессией против неприкосновенности действующего главы государства», — написал Хиль в Telegram-канале.
Министр выразил удовлетворение тем, что во время мероприятия в ООН не было места для двойных стандартов или манипуляций. Также Хиль заявил, что Венесуэла продолжит защищать свой суверенитет.
Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил во время заседания Совбеза ООН, что действия Соединенных Штатов во время операции в Венесуэле противоречат нормам международного права.
Также Гутерриш глубоко обеспокоен возможным усилением нестабильности в Венесуэле, потенциальным воздействием на регион и тем прецедентом, который это может создать для того, как выстраиваются отношения между государствами.