В Саратовской области в Крещенскую ночь ожидаются морозы до −32 градусов

«В 2026 году на открытых водоемах, купелях и родниках региона планируется обустроить 39 мест для купаний… 18 и 19 января в данных местах будет организовано дежурство сотрудников ГИМС, спасателей, полиции и медиков (всего планируется задействовать 447 человек). Места будут оборудованы пунктами обогрева (местами для переодевания)», — отметили в региональном ведомстве.