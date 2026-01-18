Ричмонд
В Саратовской области в Крещенскую ночь ожидаются морозы до −32 градусов

В Саратовской области температура опустится до −32°С в Крещенскую ночь.

Источник: © РИА Новости

САРАТОВ, 18 янв — РИА Новости. Морозы до −32 градусов ударят в Крещенскую ночь в Саратовской области, где оборудовано 39 мест для купания, сообщили в региональном ГУМЧС.

«В 2026 году на открытых водоемах, купелях и родниках региона планируется обустроить 39 мест для купаний… 18 и 19 января в данных местах будет организовано дежурство сотрудников ГИМС, спасателей, полиции и медиков (всего планируется задействовать 447 человек). Места будут оборудованы пунктами обогрева (местами для переодевания)», — отметили в региональном ведомстве.

В то же время жителей через приложение МЧС России предупредили, что в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические явления — сильный мороз. По прогнозу синоптиков, минимальная температура воздуха в ночь с 18 на 19 января опустится до −25…-32 градусов в большинстве районов Саратовской области.

В Саратове купели будет две. Основную оборудовали на пляже «Покорителей Волги» на новой набережной, также окунуться можно будет в роднике около храма святого Архангела Михаила в селе Михайловка Гагаринского района.