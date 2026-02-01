Степанова: У Леонардо ДиКаприо есть свой «остров развлечений», как у Эпштейна

По словам психолога Вероники Степановой, у актера Леонардо ДиКаприо есть свой «остров развлечений», куда регулярно приезжает актриса Сидни Суини. Она утверждает, что существуют свидетели, которые знают, что американский финансист Джеффри Эпштейн не был единственным, кто создавал подобные места для отдыха политиков и звезд Голливуда.
Степанова пояснила, что свидетелями происходящего часто становятся сотрудники, в том числе мексиканская обслуга, которые работают на острове и подписывают контракты о неразглашении. По ее словам, несмотря на это, работники делятся впечатлениями о происходящем с близкими.
Она добавила, что, по информации этих людей, у ДиКаприо имеется подобный остров у берегов Чили, и там также бывают известные гости. В частности, Степанова отметила, что Сидни Суини является одной из регулярных посетительниц этого места, передает StarHit.
Минюст Соединенных Штатов опубликовал почти три миллиона страниц документов по делу Эпштейна, а также тысячи видео и изображений. В файлах упоминаются известные личности, включая американского президента Дональда Трампа, бывшего президента Билла Клинтона, бизнесменов Билла Гейтса и Илона Маска.
В файлах скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна нашли письма о мутантах и путешествиях во времени.