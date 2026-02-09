Директор Центра северной урбанистики Замятина: Арктика — не только вахта и тундра

Во-первых, переселение представителей коренных малочисленных народов — вообще мера сомнительная, их жизнь тесно связана с природной средой, с конкретным ландшафтом, в городе зачастую наступает дезадаптация. Во-вторых, нередко люди после переселения просто возвращаются в свои поселки и живут там нелегально. В поселок Варандей, например, в Ненецком автономном округе (официально прекратил существование в 2000 году — ТАСС) летом возвращается примерно два десятка жителей, а некоторые остаются и на зиму. «Здесь я чувствую, что живу. А в городе что я буду делать?» — рассказывала мне жительница этого «поселка, которого нет». Здесь должна быть другая система норм, и, страшно сказать, необходимы поправки в закон о местном самоуправлении — специально для Севера и Арктики, потому что зачастую ликвидация поселков происходит именно потому, что местная администрация не может выполнить свои закрепленные в законе обязательства, а не потому, что поселок технически нельзя содержать.