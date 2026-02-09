На участке трассы М-5 в Башкирии ввели запрет для грузовиков и автобусов

На федеральной трассе М-5 «Урал» ввели временные ограничения движения для некоторых видов транспорта. Под запрет попали пассажирские автобусы, маршрутные такси и весь грузовой транспорт. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.
Ограничение действует на 68-километровом отрезке дороги с 1480 по 1548 километр. Этот участок проходит по территории трех регионов: Башкортостана, Оренбургской области и Татарстана.
Причиной введения запрета стали сложные погодные условия: снежный накат, гололедица и плохая видимость. Водителям рекомендуют заранее планировать поездку и выбирать альтернативные пути. Напоминаем, что номер для вызова экстренных служб — 112.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.