Захарова: Россия сохранит любовь к настоящей культуре Франции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва сохранит знания об истории Франции и уважение к ее настоящей культуре, несмотря на происходящее в самой республике. Об этом она написала в своем Telegram-канале, комментируя видео, где пожилой французский учитель не может сдержать слез из-за бескультурного поведения школьников.