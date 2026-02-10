Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва сохранит знания об истории Франции и уважение к ее настоящей культуре, несмотря на происходящее в самой республике. Об этом она написала в своем Telegram-канале, комментируя видео, где пожилой французский учитель не может сдержать слез из-за бескультурного поведения школьников.
По словам Захаровой, происходящее во Франции демонстрирует утрату уважения к культурному и историческому наследию. При этом Россия, как она подчеркнула, продолжит хранить и передавать знания о французской культуре будущим поколениям.
«Ничего, месье, мы в России сохраним знания об истории Франции и любовь к ее настоящей культуре!» — написала Захарова.
Ранее Мария Захарова эфире Радио «Комсомольская правда» сказала, что Россия никогда не мстила своим врагам, а также не придерживалась мнения, что всегда права и ей должны ответить за все.