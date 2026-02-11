Ричмонд
Похищавшие деньги у бойцов СВО в Шереметьево использовали дурманящие препараты

Таксисты, похищавшие деньги у участников спецоперации в подмосковном Шереметьево, использовали дурманящие препараты. Об этом журналистам рассказал источник в правоохранительных органах.

Источник: Life.ru

«Обвиняемые использовали дурманящие препараты в отношении потерпевших с целью преступного умысла», — сказал собеседник ТАСС.

Напомним, по громкому делу проходят четыре таксиста. По версии следствия, с 2018 по 2022 год фигуранты завышали стоимость проезда и навязывали услуги по оформлению карт под угрозой насилия. В деле заявлено 13 потерпевших, девять из которых — участники СВО. Общий ущерб превышает 2,5 миллиона рублей. Один из обвиняемых признался, что ранее группа уже занималась этим, но выбирала в качестве целей иностранцев. Фигуранты начинают признавать вину.

