Губернатор: идет отражение воздушной атаки в шести районах Ростовской области

Над Ростовской областью ночью и утром 13 февраля сбили БПЛА в шести районах.

Источник: Комсомольская правда

Рано утром в пятницу, 13 февраля, бойцы ПВО отражают атаку беспилотников противника в небе над Ростовской областью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил жителям региона губернатор Юрий Слюсарь.

— Сейчас в Ростовской области идет отражение воздушной атаки, — написал глава региона в 6:33. — Ночью и утром уничтожены БПЛА в шести районах — Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском и Чертковском.

По словам главы региона, информация о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступала. Данные уточняются.

— Беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны! — предупредил Юрий Слюсарь.

