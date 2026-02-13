Губернатор: идет отражение воздушной атаки в шести районах Ростовской области

Рано утром в пятницу, 13 февраля, бойцы ПВО отражают атаку беспилотников противника в небе над Ростовской областью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил жителям региона губернатор Юрий Слюсарь.
— Сейчас в Ростовской области идет отражение воздушной атаки, — написал глава региона в 6:33. — Ночью и утром уничтожены БПЛА в шести районах — Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском и Чертковском.
По словам главы региона, информация о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступала. Данные уточняются.
— Беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны! — предупредил Юрий Слюсарь.
