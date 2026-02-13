Исполняется 90 лет со дня рождения Анны Герман: жизненный путь певицы и трагический уход

Сын пошел в отца не только внешне — их вкусы и интересы во многом совпали. С самого детства мальчик питал страсть к поездам и железным дорогам. Он унаследовал отцовский склад ума и тягу к технике. Сын Анны Герман — доктор наук, профессор Института истории науки Польской академии наук, главный редактор «Ежеквартальника истории науки и техники». Он работает экспертом в Министерстве культуры и национального наследия Польши, организует конференции и выставки, посвященные истории железнодорожного транспорта, автор множества книг и научных статей. По некоторым данным, Збигнев-младший стал председателем Польского общества любителей узкоколейных железных дорог. О его личной жизни информации нет.