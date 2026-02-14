Макрон запутался в количестве пакетов санкций ЕС против РФ

Затем французский лидер заговорил о 20-м пакете как о не принятом пакете ограничительных мер. Макрон попросил ЕС «нанести удар по энергетическому и финансовому секторам» РФ. Кроме того, речь шла об ударе по танкерам с российской нефтью в рамках нового пакета санкций.