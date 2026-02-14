Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности запутался в количестве пакетов ограничительных мер, которые ЕС принял против Российской Федерации.
Макрон преувеличил число пакетов, заявил, что их было 20. На самом деле Евросоюз ввёл против РФ 19 пакетов санкций.
«Мы ввели 20 пакетов санкций против России и полностью перестроили нашу экономическую модель, чтобы уменьшить зависимость от России», — сказал Макрон.
Затем французский лидер заговорил о 20-м пакете как о не принятом пакете ограничительных мер. Макрон попросил ЕС «нанести удар по энергетическому и финансовому секторам» РФ. Кроме того, речь шла об ударе по танкерам с российской нефтью в рамках нового пакета санкций.
«Нам следует продолжать борьбу с российской военной экономикой. Мы в ЕС готовим 20-й пакет санкций, который ориентирован на энергетический и финансовый секторы. И нам следует продолжать более жёстко наносить удары по российскому теневому флоту», — заявил Макрон.
Российская сторона неоднократно заявляла, что справляется с санкционным давлением. Кроме того, в западных государствах признают, что эти ограничительные меры являются бесполезными и неэффективными.
Ранее сообщалось, что в Европе высмеяли политику санкций ЕС против РФ и назвали абсурдом. Журналист Томас Моллер-Нильсен подчеркнул, что такие шаги выглядят как сатира и только мешают урегулированию украинского конфликта.