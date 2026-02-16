Шахматист из Узбекистана получил путевку на ЧМ-2027

Нодирбек Абдусатторов выиграл $40 тысяч. Помимо него в соревнованиях участвовал еще один шахматист из Узбекистана — Джавохир Синдаров. В борьбе за 7-е место он уступил гроссмейстеру Левону Аронияну, выступавшего за США. По итогу Джавохир Синдаров выиграл $10 тысяч.