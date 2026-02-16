Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шахматист из Узбекистана получил путевку на ЧМ-2027

На турнире в Германии за приз боролись лучшие шахматисты мира, в числе которых Магнус Карлсен, Фабиано Каруана, Нодирбек Абдусатторов и Винсентом Кеймер.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Нодирбек Абдусатторов занял третье место на чемпионате мира по шахматам FIDE Freestyle Chess World Champion, а также завоевал завоевал прямую путевку на следующий турнир, который пройдет в 2027 году, сообщает Федерация шахмат Узбекистана.

Бронзу узбекскому гроссмейстеру обеспечила победа над немецким шахматистом Винсентом Кеймером (2,5:1,5).

Нодирбек Абдусатторов выиграл $40 тысяч. Помимо него в соревнованиях участвовал еще один шахматист из Узбекистана — Джавохир Синдаров. В борьбе за 7-е место он уступил гроссмейстеру Левону Аронияну, выступавшего за США. По итогу Джавохир Синдаров выиграл $10 тысяч.

Чемпионом мира 2026 стал норвежский шахматист Магнус Карлсен. Золото ему обеспечила ничья в четвертой и заключительной партии против Фабиано Каруаны (США).

FIDE Freestyle Chess World Champion 2026 стал первым чемпионатом мира по шахматам в свободном стиле, организованном ФИДЕ и Freestyle Chess Operations. Его призовой фонд составил $300 тысяч. Очный финал турнира прошел в коммуне Вангельс с 13 по 15 февраля.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше