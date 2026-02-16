Шахматист из Узбекистана получил путевку на ЧМ-2027

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Нодирбек Абдусатторов занял третье место на чемпионате мира по шахматам FIDE Freestyle Chess World Champion, а также завоевал завоевал прямую путевку на следующий турнир, который пройдет в 2027 году, сообщает Федерация шахмат Узбекистана.
Бронзу узбекскому гроссмейстеру обеспечила победа над немецким шахматистом Винсентом Кеймером (2,5:1,5).
Нодирбек Абдусатторов выиграл $40 тысяч. Помимо него в соревнованиях участвовал еще один шахматист из Узбекистана — Джавохир Синдаров. В борьбе за 7-е место он уступил гроссмейстеру Левону Аронияну, выступавшего за США. По итогу Джавохир Синдаров выиграл $10 тысяч.
Чемпионом мира 2026 стал норвежский шахматист Магнус Карлсен. Золото ему обеспечила ничья в четвертой и заключительной партии против Фабиано Каруаны (США).
FIDE Freestyle Chess World Champion 2026 стал первым чемпионатом мира по шахматам в свободном стиле, организованном ФИДЕ и Freestyle Chess Operations. Его призовой фонд составил $300 тысяч. Очный финал турнира прошел в коммуне Вангельс с 13 по 15 февраля.