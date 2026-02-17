Ричмонд
В России предложили удвоить штрафы за хостелы и бани в многоквартирных домах

Парламентарии готовят меры по ограничению коммерческой деятельности в жилых домах. Сенаторы и депутаты планируют удвоить штрафы для организаций, открывающих бани, хостелы и химчистки. Об этом пишет газета «Известия».

Источник: Life.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева подчеркнула, что нынешние штрафы неэффективны: они слишком малы для того, чтобы пресекать нарушения, а судебные разбирательства могут длиться несколько лет. По новым правилам, юрлица могут получать взыскания до ста тысяч рублей.

В предложениях, обсуждённых с Минстроем и Минэкономразвития, содержится запрет на использование помещений под склады-дарксторы, квест-комнаты и аналогичные коммерческие проекты. Также собственники смогут на общих собраниях решать, допускается ли размещение бизнеса в их доме.

А ранее в Госдуме предложили кардинально пересмотреть подход к проектированию жилья. Депутат призвал законодательно обязать застройщиков строить дома с колясочными и велосипедными парковками. Чиновник считает, что решить проблему можно двумя путями. Для новостроек необходимо на законодательном уровне закрепить требование включать колясочные в проект на этапе строительства. Что касается старого жилого фонда — пятиэтажек и девятиэтажек — то здесь выходом может стать обустройство специальных боксов на придомовых территориях.

