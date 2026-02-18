«Спартак» отдал в аренду «Ахмату» защитника сборной России Хлусевича

В нынешнем сезоне 24-летний Хлусевич провел за «Спартак» всего десять матчей: три в Российской Премьер-лиге и семь — в Кубке России. В активе защитника победа в кубке страны в 2022 году и бронзовые медали чемпионата России в 2023-м. Контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. Хлусевич имеет опыт выступлений за национальную сборную: в период с 2022 по 2024 год он провел в её составе пять матчей.
После первой части чемпионата «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, а его новый клуб — «Ахмат» — располагается на восьмой строчке.
