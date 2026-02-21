Зоолог рассказала, как вести себя при встрече с бешеным животным

«Избегать контакта с таким животным. При заболевании бешенством дикое животное теряет осторожность и чувство страха перед человеком. К сожалению, люди при встрече с таким животным зачастую сами идут на контакт с ним. Кто-то хочет сфотографировать, кто-то покормить непугливое животное, и такая встреча может закончиться плохо», — рассказала Ерофеева, отвечая на вопрос, как вести себя при встрече с бешеным животным.