Глава МИД Германии: Передачу Украине активов России пока сняли с повестки дня

Европейские политики на текущий момент не обсуждают передачу Украине замороженных активов России, эта тема снята с повестки. Об этом в среду, 25 февраля, заявил глава Министерства иностранных дел Германии Йохан Вадефуль.

По словам дипломата, это тема пока не актуальна, поскольку у Европейского союза есть другие инструменты поддержки Украины. В частности, он упомянул решение ЕС выделить Киеву кредит на 90 миллиардов евро.

— В настоящий момент дискуссия об этом завершена, — передает слова Вадефуля РБК.

По данным СМИ, постоянный представитель Венгрии при объединении выступил против выделения невозвратного кредита Украине в размере 90 миллиардов евро.

Один из авторов идеи «репарационного кредита» для Украины Хьюго Диксон предложил вывести замороженные российские активы из-под юрисдикции Бельгии и передать их новому депозитарию.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что «будет очень опечален», если замороженные активы России вернутся к ней.

По словам председателя Евросовета Антониу Кошты, финансирование Киева основано на бюджете ЕС и потенциально подлежит возмещению за счет замороженных российских активов.