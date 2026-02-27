Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родные похищенной в Смоленске девочки поблагодарили помогавших в поисках

В Смоленске завершились трехдневные поиски 9-летней Александры Фоменковой.

В Смоленске завершились трехдневные поиски 9-летней Александры Фоменковой. Девочку нашли сотрудники уголовного розыска, сообщает поисково-спасательный отряд «Сальвар».

Родные Александры публично поблагодарили всех, кто участвовал в поисках. «Мы хотим выразить искреннюю, глубокую благодарность всем, кто принимал участие в поисках нашей девочки. В эти трудные дни мы почувствовали невероятную поддержку, которая давала нам силы не сдаваться», — говорится в обращении семьи.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес сотрудников Следственного комитета и полиции за круглосуточную работу, а также волонтеров и неравнодушных жителей. «Каждое ваше действие было бесценным вкладом. Спасибо, что не оставили нас в беде», — подчеркнули родственники.

Утром в 8:10 школьница вышла из квартиры выгулять собаку и не вернулась. Спустя некоторое время соседи увидели испуганного пса на лестничной площадке без хозяйки. Мать сразу обратилась за помощью, начались поиски.

В течение 72 часов к операции подключились полиция, Росгвардия, Следственный комитет, волонтеры «Сальвара», а также прибывший из Беларуси поисковый отряд «Ангел». В штаб лично пришли около тысячи человек. Еще сотни помогали дистанционно — привозили еду, печатали и расклеивали ориентировки, проверяли информацию и записи с камер.

За трое суток в городе расклеили более 4000 ориентировок. Добровольцы прошли десятки километров. Осмотрели сотни объектов — подвалы, чердаки, гаражи, дворы, подъезды, заброшенные здания, территорию бывшей воинской части, теплотрассы. Были изучены записи с десятков камер видеонаблюдения.

Вечером третьего дня девочку нашли в одной из квартир дома на той же улице, где она проживала. Правовую оценку произошедшему дадут компетентные органы.

Читайте также: МВД показало видео с найденной девочкой в Смоленске.