Где и как уволенные казахстанцы могут оформить выплаты от государства

Согласно информации, по состоянию на 1 февраля численность получателей соцвыплаты по случаю потери работы из ГФСС составила 127,1 тыс. человек, при этом 25,6 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году.
Общая сумма выплат составила 11,9 млрд тенге.
В соответствии с действующим законодательством, как напомнили в Минтруда, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца.
Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода.
Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:
авторизоваться на портале eGov.kz; в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»; заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП; в течение одного дня карьерный центр (КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии; если работа не найдена, в течение трех рабочих дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).
В ведомстве отметили, что эту услугу в онлайн-режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).
При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.
В Минтруда напомнили, что соцвыплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.
