МЧС Башкирии предупреждает о мокром снеге, гололедице и ветре до 16 м/с

В МЧС Башкирии предупредили жителей об ухудшении погоды в ближайшие сутки. Ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, на востоке ночью возможен небольшой снег.
В отдельных районах прогнозируют гололед и налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах — снежные заносы, накат и гололедица. Ветер южный, 6−11 метров в секунду, днем местами порывы до 16 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до −2…-7°, на востоке до −12°. Днем столбики термометров покажут от −3° до +2°. На отдельных участках трасс видимость ухудшится до 500 метров и менее.
