«Беллегпром» сказал, что будет с фирменными магазинами белорусских предприятий

Начальник управления торговли и маркетинга «Беллегпрома» Ольга Грабеня в интервью БелТА сказала, что будет с фирменными магазинами белорусских предприятий.
Грабеня обратила внимание, что до определенного момента фирменная торговля являлась одним из самых популярных каналов продаж и продвижения. По всей Беларуси работает 757 торговых объектов концерна, которые представляют товары от текстиля до обуви.
— Тенденции таковы, что нужно переходить в мультибрендовый формат. В специализированных магазинах, например обувных, появляется текстильная и трикотажная продукция, — подчеркнула начальник управления.
Она заметила, что покупателям удобно: пришел за одним товаров, а купил сразу несколько. Ольга Грабеня добавила, что фирменная торговля остается основным каналом, однако концерн намерен развиваться в соответствии с мировыми трендами — речь об интернет-продажах.
