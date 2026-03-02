Ричмонд
«Беллегпром» сказал, что будет с фирменными магазинами белорусских предприятий

«Беллегпром» раскрыл, что будет с фирменными магазинами предприятий Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Начальник управления торговли и маркетинга «Беллегпрома» Ольга Грабеня в интервью БелТА сказала, что будет с фирменными магазинами белорусских предприятий.

Грабеня обратила внимание, что до определенного момента фирменная торговля являлась одним из самых популярных каналов продаж и продвижения. По всей Беларуси работает 757 торговых объектов концерна, которые представляют товары от текстиля до обуви.

— Тенденции таковы, что нужно переходить в мультибрендовый формат. В специализированных магазинах, например обувных, появляется текстильная и трикотажная продукция, — подчеркнула начальник управления.

Она заметила, что покупателям удобно: пришел за одним товаров, а купил сразу несколько. Ольга Грабеня добавила, что фирменная торговля остается основным каналом, однако концерн намерен развиваться в соответствии с мировыми трендами — речь об интернет-продажах.

Ранее мы собрали скидки в универмагах Минска в марте 2026: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».

Тем временем «Беллегпром» сказал об использовании искусственного интеллекта при создании одежды.

Кстати, глава «Беллегпрома» Надежда Лазаревич сказала, из чего сделана каждая четвертая майка в Беларуси.