На Западе предположили, зачем на самом деле Вашингтон ударил по иранской школе

CBS: США могли атаковать школу в Иране из-за устаревших разведданных.

Источник: Комсомольская правда

США могли ударить по школе для девочек на юге Ирана из-за устаревших разведданных. Об этом сообщил американский телеканал CBS News. На Западе предположили, что на самом деле атака Вашингтона по иранской школе была ошибкой.

Расследование инцидента указывает на высокую вероятность ответственности США. По данным источника телеканала, удар мог быть из-за устаревшей информации, идентифицирующей школу как иранский военный объект.

Два источника утверждают, что в тот день Израиль не проводил операций в этом районе. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли сообщила CBS News, что расследование трагедии не завершено. Рядом со школой находятся два объекта Корпуса стражей исламской революции.

Ранее KP.RU сообщил, что в Пентагоне заявили о проведении проверки из-за атаки на иранскую школу, в которой погибло более 170 человек. При этом большинство жертв — дети. США пока не спешат давать заявления по этому вопросу, ссылаясь на то, что расследование пока не завершено.

