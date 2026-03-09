На Западе предположили, зачем на самом деле Вашингтон ударил по иранской школе

Расследование инцидента указывает на высокую вероятность ответственности США. По данным источника телеканала, удар мог быть из-за устаревшей информации, идентифицирующей школу как иранский военный объект.
Два источника утверждают, что в тот день Израиль не проводил операций в этом районе. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли сообщила CBS News, что расследование трагедии не завершено. Рядом со школой находятся два объекта Корпуса стражей исламской революции.
Ранее KP.RU сообщил, что в Пентагоне заявили о проведении проверки из-за атаки на иранскую школу, в которой погибло более 170 человек. При этом большинство жертв — дети. США пока не спешат давать заявления по этому вопросу, ссылаясь на то, что расследование пока не завершено.