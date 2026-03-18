Коллегам и партнерам. Официальные поздравления на Ураза-Байрам 2026

В 2026 году главный праздник мусульман Ураза-Байрам выпадает на 20 марта. Ид аль-Фитр (так его еще называют) знаменует собой окончание священного месяца Рамадан, который является периодом поста, молитв, самосовершенствования и сострадания.
Праздник Ураза-Байрам символизирует духовное очищение, проявление милосердия и щедрости, а также укрепление единства мусульманской общины. В этот день важно поздравить единоверцев.
Для партнеров и коллег лучше подобрать официальные поздравления лучше заранее.
Официальное поздравление с праздником Ураза-Байрам 2026 для всех.
От всего сердца поздравляю вас с наступлением благословенного праздника Ураза-Байрам! Пусть этот светлый день принесет в ваши дома мир, радость, изобилие и согласие.
Пусть Всевышний примет ваши молитвы, посты и благие дела, совершенные в священный месяц Рамадан. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях и благополучия вашим семьям.
Пусть Ураза-Байрам станет временем прощения, милосердия и укрепления духовных ценностей. Желаю, чтобы в сердцах царили доброта, уважение и взаимопонимание. С праздником!
Короткие официальные поздравления на Ураза-Байрам 2026.
Поздравляем с наступлением светлого праздника Ураза-Байрам! Желаем мира, добра, благополучия и принятия ваших молитв. Пусть этот день принесет радость в каждый дом!
С праздником Ураза-Байрам! Пусть этот благословенный день наполнит ваши сердца светом, а семьи — счастьем и взаимопониманием. Мира вам и добра!
Примите искренние поздравления с Ураза-Байрам! Желаем крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и благословения Всевышнего. Пусть мир и согласие царят в вашем доме!
С праздником Ураза-Байрам, дорогие братья и сестры! Пусть этот день будет отмечен милосердием, радостью и укреплением веры. Благополучия вам и вашим близким!
Поздравляю с Ураза-Байрам! Желаю, чтобы этот праздник принес радость, благодать и мир в ваши дома. Пусть все благие намерения будут исполнены!
С светлым праздником Ураза-Байрам! Примите наилучшие пожелания здоровья, счастья и духовного роста. Пусть каждый день будет наполнен добром!
Поздравляю с наступлением благословенного Ураза-Байрам! Желаю мира, процветания и исполнения самых сокровенных желаний. Пусть Всевышний будет милостив!
С праздником Ураза-Байрам! Пусть этот день ознаменуется добром, согласием и теплыми встречами. Крепкого здоровья вам и вашим семьям!
Официальные поздравления с Ураза-Байрам 2026 для коллег.
Уважаемые коллеги! Примите искренние поздравления с наступлением благословенного праздника Ураза-Байрам! Пусть этот светлый день принесет в ваши дома мир, благополучие, радость и согласие. Желаем, чтобы ваши усилия были всегда вознаграждены, а совместная работа способствовала достижению новых высот. Крепкого здоровья вам, вашим семьям и успехов во всех начинаниях!
Дорогие коллеги! Поздравляем вас с праздником Ураза-Байрам! Желаем, чтобы этот светлый день наполнил ваши сердца теплом, а семьи — счастьем и благополучием. Пусть взаимопонимание, уважение и поддержка, которыми мы дорожим в нашей команде, только крепнут. С праздником!
Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляем вас с праздником Ураза-Байрам! Желаем мира, добра, благополучия и успешного завершения всех начатых дел. Пусть этот праздник принесет радость и умиротворение. С наилучшими пожеланиями!
Уважаемые коллеги! Примите наши самые теплые поздравления с наступлением Ураза-Байрам! Желаем, чтобы этот священный праздник принес вам духовное очищение, укрепил веру и наполнил сердца милосердием и добротой. Пусть в ваших домах царят мир и согласие, а труд будет плодотворным. С праздником!
Официальные поздравления на Ураза-Байрам 2026 для партнеров.
Уважаемые партнеры! Примите самые искренние поздравления с наступлением благословенного праздника Ураза-Байрам! Пусть этот светлый день принесет в ваши компании, семьи и сердца мир, согласие и благополучие. Желаем вам дальнейших успехов в укреплении деловых связей и процветания вашего бизнеса. Надеемся на продолжение нашего плодотворного сотрудничества.
Уважаемые коллеги и партнеры! Поздравляем вас с праздником Ураза-Байрам! Желаем, чтобы этот священный праздник принес в вашу деятельность новые возможности, а в ваши дома — счастье и изобилие. Пусть наше сотрудничество и впредь остается основой взаимной выгоды и доверия. Мира, добра и процветания!
Уважаемые партнеры! Примите наши поздравления с праздником Ураза-Байрам! Желаем вам и вашим коллективам мира, добра, успехов и дальнейшего плодотворного сотрудничества. Пусть этот светлый день принесет радость и благополучие.
Уважаемые партнеры! От всей души поздравляем вас и ваши коллективы с наступлением Ураза-Байрам! Мы ценим наше партнерство и желаем, чтобы в вашей деятельности всегда присутствовали принципы честности, уважения и стремления к совершенству, которые так важны в этот светлый праздник. Пусть Ураза-Байрам принесет мир, благоденствие и новые успехи.
