Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградская область с начала года отправила в российские регионы 1,7 тыс. тонн семенного картофеля

Россельхознадзор оформил 88 фитосанитарных сертификатов.

Источник: Клопс.ru

Калининградская область с начала года поставила в регионы России 1,7 тысячи тонн семенного картофеля. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает Россельхознадзор, подчеркнув, что сотрудники ведомства уже оформили 88 фитосанитарных сертификатов.

Последняя партия картофеля — 500 тонн — отправлена на первой неделе апреля. По данным Росельхознадзора, самые большие объемы поставок приходятся на Курскую область — 238 тонн, Московскую и Тамбовскую области — по 120 тонн. Кроме того, по 40 тонн семенного картофеля поставлено в Свердловскую область и Алтайский край, в Пензенскую область отправлено ещё 20 тонн.

По данным министерства сельского хозяйства Калининградской области, из-за неблагоприятной погоды в 2025 году в регионе потеряно 30% урожая картофеля.