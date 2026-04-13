В Нальчике высадили 160 молодых деревьев в ходе акции «Сад памяти»

Центральное мероприятие акции «Сад памяти» на территории Кабардино-Балкарии прошло 10 апреля в Нальчике. Инициатива проводится в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики.
Мероприятие в Атажукинском саду объединило более 100 человек — сотрудников минприроды региона, представителей природоохранных организаций, лесничеств и лесхозов. На площади 0,9 гектара они высадили 60 саженцев ясеня и 100 саженцев грецкого ореха.
Всего в Кабардино‑Балкарии в ходе акции с апреля по июнь планируют высадить 287,3 тыс. саженцев на площади 175,4 га. Территории украсят ясень, красный дуб, туя, береза, клен, грецкий орех, а также плодовые деревья и другие породы.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.