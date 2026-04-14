Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двум красноярцам грозит до 5 лет за кражу кофе на 200 тысяч рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске будут судить двух братьев 1995 и 2002 годов рождения за серию краж. С апреля по май прошлого года мужчины регулярно приходили в магазины и похищали дорогие сорта кофе. До супермаркетов они добирались на такси и просили водителей подождать их снаружи.

Источник: НИА Красноярск

Внутри магазинов братья действовали раздельно, чтобы не привлекать внимание. Они складывали кофе в корзины, затем перекладывали его в пакеты, заранее купленные в других местах, и проходили мимо кассы, не оплачивая товар.

После краж мужчины расходились и продавали похищенное случайным прохожим на улице. Полученные деньги тратили на личные нужды. Общий ущерб составил более 200 тысяч рублей. Старший брат совершил семь краж, младший — двенадцать.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по статье «Кража» предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщили в краевом МВД.