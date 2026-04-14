Двум красноярцам грозит до 5 лет за кражу кофе на 200 тысяч рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске будут судить двух братьев 1995 и 2002 годов рождения за серию краж. С апреля по май прошлого года мужчины регулярно приходили в магазины и похищали дорогие сорта кофе. До супермаркетов они добирались на такси и просили водителей подождать их снаружи.