Милиция сказала, на какой обман мошенников чаще всего попадаются белорусы

В МВД сказали о схемах мошенничества, на которые массово попадаются белорусы.
Правоохранители сообщили, что с января по март 2026 года в Беларуси включительно зарегистрировали около 2,5 тысячи случаев кибермошенничества. При этом стало больше случаев мошенничества с использованием социальной инженерии, когда жертвы сами передают деньги злоумышленникам.
Самой распространенной схемой обмана белорусов остается вишинг. Это вид телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за работников банков или госорганов.
Также массово белорусы попадаются на такие схемы обмана, как продажа товаров в мессенджерах и соцсетях*, ложные объявления о продаже услуг и аренде жилья, псевдоинвестиции, мнимые операции с криптовалютой. Кроме того, в Беларуси в последние месяцы стало больше случаев мошенничества под предлогом замены или ремонта домофона.
