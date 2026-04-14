Форум в Москве. Активисты Прикамья обсудили формирование Народной программы

Сегодня на базе Центра поддержки гражданских инициатив сторонников в Пермском крае успешно развиваются социальные, спортивные и патриотические проекты. Пермякам знакомы программы социальной поддержки «Мама может» и «Творческие мастерские», а также проект социального звучания «Ходим вместе. Сплочению ради общей идеи помогает работа военно-спортивного палаточного лагеря “Боец”. А проекты межведомственного взаимодействия “Юный спасатель” и “Безопасный интернет” помогают держать безопасность жителей региона под контролем. Недавно в крае также стартовал Всероссийский спортивный марафон “Сила России”, ставший традиционным массовым мероприятием с 2024 года и объединяющий тысячи жителей в поддержку здорового образа жизни.