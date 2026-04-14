Форум в Москве. Активисты Прикамья обсудили формирование Народной программы

Активисты Прикамья приняли участие в обсуждении формирования новой Народной программы к предстоящему масштабному избирательному циклу.
10 апреля в Москве состоялся расширенный Всероссийский семинар-совещание по работе со сторонниками партии «Единая Россия».
Формирование новой Народной программы стало одной из главных тем форума, на площадке которого собрались около 200 активистов со всех регионов страны. В мероприятии участвовали представители некоммерческих организаций, профсоюзов, казачества, ветеранских и молодёжных объединений.
В авангарде партии.
Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев назвал институт сторонников «авангардом партии», подчеркнув, что их ряды превысили отметку в 900 тысяч человек. Особое внимание собравшиеся уделили предстоящим выборам в Государственную Думу, 39 региональных парламентов, 11 административных центров и множество муниципалитетов.
«В течение пяти лет мы отрабатывали нашу народную программу, те наказы, с которыми шли на выборы в 2021 году. Как и обещали, в 2026 году обязательно отчитаемся, что удалось сделать и что нет», — отметил Владимир Якушев.
Председатель Центрального совета сторонников, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко сказала о том, что именно живое участие граждан лежит в основе успешного социального развития.
Предложения в новый программный документ собираются через площадку естьрезультат.рф, точками сбора инициатив становятся также окружные форумы партии.
Итогом семинара стала передача лучших инициатив в профильную комиссию. Был избран состав Центрального Совета сторонников. В него вошли представители Федерации независимых профсоюзов России, Союза пенсионеров России, казачьего общества и Всероссийского общества глухих.
Включение в дискуссию.
Пермский край на федеральной площадке форума представила региональная делегация во главе с председателем регионального совета сторонников партии Пермского края, депутата Законодательного Собрания Ирека Хазиева.
Кроме того, в составе делегации были заместитель председателя Регионального совета сторонников Михаил Михалев и главный специалист отдела агитационно-пропагандистской работы Регионального исполкома Мария Ижболдина.
Активисты Прикамья активно включились в дискуссии. Они рассказали об опыте работы с гражданским обществом и взяли на вооружение лучшие практики других регионов по вовлечению жителей в формирование партийной повестки.
Ирек Хазиев отметил, что встреча со сторонниками партии получилась по-настоящему масштабной и представительной, так как на ней собрались и партийный актив, и представители партнёрских некоммерческих организаций, а также представители профсоюзов, казачества, ветеранских и молодёжных организаций.
Это позволило обсудить ключевые направления совместной работы на текущий год, обменяться опытом с коллегами из разных регионов страны и наметить шаги по усилению разностороннего взаимодействия.
Среди тем, которым уделили особое внимание — механизмы вовлечения новых сторонников в партийную работу, организация и проведение просветительских и обучающих мероприятий для активистов, а также поддержка и развитие волонтёрских инициатив, которые реализуются с поддержкой партии.
«Уверен, что решения, принятые на семинаре, помогут нам усилить работу и реализовать новые инициативы, направленные на улучшение жизни наших граждан», — подчеркнул Ирек Хазиев.
Форум ещё раз показал, что сторонники партии в Прикамье — это команда неравнодушных граждан, готовых внести личный вклад в развитие своего города, региона и страны. На сегодняшний день в Пермском крае насчитывается 13 281 сторонников. Высокая активность и отлаженная проектная деятельность позволили Пермскому региональному совету по итогам 2025 года войти в число лучших Региональных советов сторонников в России.
Особое место в работе занимает гуманитарная миссия в период специальной военной операции. Региональный совет координирует сбор и отправку продуктов питания и вещей первой необходимости в зону СВО, адресно помогает семьям мобилизованных: готовит наборы первоклассников, организует новогодние подарки и билеты на праздничные представления для детей участников боевых действий. Сторонники также помогают общественным организациям и волонтёрам формировать гуманитарные грузы по заявкам бойцов из Пермского края.
Ради единения.
Сегодня на базе Центра поддержки гражданских инициатив сторонников в Пермском крае успешно развиваются социальные, спортивные и патриотические проекты. Пермякам знакомы программы социальной поддержки «Мама может» и «Творческие мастерские», а также проект социального звучания «Ходим вместе. Сплочению ради общей идеи помогает работа военно-спортивного палаточного лагеря “Боец”. А проекты межведомственного взаимодействия “Юный спасатель” и “Безопасный интернет” помогают держать безопасность жителей региона под контролем. Недавно в крае также стартовал Всероссийский спортивный марафон “Сила России”, ставший традиционным массовым мероприятием с 2024 года и объединяющий тысячи жителей в поддержку здорового образа жизни.
Пермяки активно проявляют себя на поприще благотворительной деятельности, которая уже стала визитной карточкой сторонников партии в Пермском крае. Ежегодно реализуется акция «Коробка храбрости», в рамках которой собранные подарки передаются детям, находящимся на длительном лечении в медицинских учреждениях Перми и края. В рамках акции «Лучший друг» волонтёры собирают корма и необходимые вещи для приютов.
Вся эта работа — векторы формирования Народной программы. Региональный совет продолжает расширять охват муниципалитетов, повышать доступность для жителей партийных инициатив и обеспечивать максимальную прозрачность процесса сборов наказов.
В этом году программа партии впервые будет состоять из двух блоков: предвыборной программы на пять лет (решение насущных задач и план работы парламента нового созыва) и стратегического документа, описывающего идеологические и ценностные ориентиры развития страны на десятилетия. Рамка программы будет представлена в июне, а окончательная Народная программа утверждена на августовском Съезде партии.