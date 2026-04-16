Челябинцам советуют перепроверить данные в загранпаспортах

Там напомнили и об изменениях, которые произошли за последние несколько месяцев. Так, с 20 января 2026 года детям до 14 лет для поездок в Абхазию, Беларусь, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию потребуется загранпаспорт. Взрослые и дети старше 14 лет могут въезжать по российскому удостоверению личности. А с лета 2025 года россиянам нужен биометрический загранпаспорт (с чипом, на 10 лет) для въезда в Латвию и Литву. Исключение составляет транзит через Литву в Калининградскую область по упрощенному проездному документу.