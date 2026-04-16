Челябинцам советуют перепроверить данные в загранпаспортах

Такие случаи уже были, когда пограничники разворачивали путешественников после проверки документов. Управление по вопросам миграции ГУ МВД по Челябинской области обратилось к жителям с рекомендацией проверить данные.
«Особое внимание нужно уделить паспортам старого образца (сроком действия пять лет). Из-за технического сбоя в машиночитаемой записи могут быть ошибки: отсутствие отметки о поле или части даты рождения. Если нашли ошибку — обратитесь в подразделение по вопросам миграции. Паспорт заменят быстро и бесплатно», — сообщили в полиции.
Там напомнили и об изменениях, которые произошли за последние несколько месяцев. Так, с 20 января 2026 года детям до 14 лет для поездок в Абхазию, Беларусь, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию потребуется загранпаспорт. Взрослые и дети старше 14 лет могут въезжать по российскому удостоверению личности. А с лета 2025 года россиянам нужен биометрический загранпаспорт (с чипом, на 10 лет) для въезда в Латвию и Литву. Исключение составляет транзит через Литву в Калининградскую область по упрощенному проездному документу.
Что касается ошибок, то среди них может быть отсутствие во второй строке машиночитаемой записи пола владельца паспорта «F» или «M», также может не быть первых цифр даты рождения. Из-за подобных дефектов в 2024 году жительница Озерска с сыном не смогла улететь на отдых в Таиланд. Позже она отсудила у МВД почти полмиллиона рублей.