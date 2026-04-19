Умер художник и писатель Владимир Шинкарев

Шинкарев начал свой творческий путь с неофициальных квартирных выставок в 1970-х, в 1981 году он стал членом товарищества экспериментального искусства. Шинкарев также стоял у истоков создания творческого объединения «Митьки». Именно с его книги «Митьки», описывающей типичного митька — доброго беззаботного пьяницу из Ленинграда — началось одноименное арт-движение.