Умер художник и писатель Владимир Шинкарев

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Советский и российский художник, писатель, один из основателей творческой группы «Митьки» и идеолог митьковского движения Владимир Шинкарев умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщили ТАСС в семье мастера.
«Владимира не стало сегодня в четыре часа дня», — сказал собеседник агентства.
Позже в семье художника сообщили, что причиной смерти Шинкарева стала сердечная недостаточность.
Шинкарев начал свой творческий путь с неофициальных квартирных выставок в 1970-х, в 1981 году он стал членом товарищества экспериментального искусства. Шинкарев также стоял у истоков создания творческого объединения «Митьки». Именно с его книги «Митьки», описывающей типичного митька — доброго беззаботного пьяницу из Ленинграда — началось одноименное арт-движение.
Работы художника выставлялись в Москве, Санкт-Петербурге, Вене, Париже, Антверпене, Рио-де-Жанейро, Кельне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и других городах. Сейчас некоторые из них находятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея и Эрмитажа, а также нескольких мировых музеях.
Среди известных литературных работ Шинкарева — романы «Максим и Федор», «Отечество».