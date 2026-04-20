Жительница Назарова незаконно получила 350 тысяч рублей соцпомощи

В Назарово женщина обманула государство на 350 тысяч рублей — полиция раскрыла схему с соцвыплатами. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
39-летняя жительница Назарова в июне 2024 года заключила договор с краевым госучреждением на получение материальной помощи. Однако, как выяснили оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, заявительница намеренно исказила данные о доходах.
Женщина предоставила ложные справки, занизив реальные поступления, а также перебрасывала деньги между своими счетами, чтобы скрыть истинные заработки за первый квартал прошлого года. В итоге ей перечислили 350 тысяч рублей незаконно.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Мера пресечения — обязательство о явке.
Ранее мы сообщали, что в Ачинске задержали 42-летнего мужчину, присвоившего деньги бойцов СВО.