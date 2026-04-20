Роспотребнадзор отчитался: 3 тысячи жалоб от волгоградцев за три месяца

Весна в Волгоградской области традиционно сопровождается не только потеплением, но и активизацией гражданских жалоб. Только за первый квартал 2026 года в местное управление Роспотребнадзора поступило 2939 обращений.
Цифра внушительная, хотя и показывает небольшую тенденцию к снижению: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток жалоб уменьшился на 6%. Тогда волгоградцы написали более 3100 заявлений.
Большинство жителей региона предпочли не ходить по инстанциям лично, а воспользовались интернетом. Более половины всех обращений, а именно 57%, пришли через единый портал на официальном сайте ведомства. Это удобно, быстро и позволяет избежать очередей в общественных приемных.
Что же волнует людей больше всего? Глобально жалобы делятся на две большие категории: нарушение прав потребителей и антисанитария. В сфере торговли и услуг люди чаще всего страдают от обмана или халатности продавцов. На эту тему написано 43% всех жалоб. Лидером здесь стала розничная торговля — более половины потребительских претензий касаются именно магазинов.
Волгоградцы массово жалуются на правила продажи табака, проблемы с дистанционным заключением договоров и отсутствие правильной маркировки товаров.
Вторая по популярности тема в этой группе — услуги. Тут лидируют сотовые операторы и банки. Каждый пятый жалобщик в этой категории недоволен связью, а каждый пятый — финансовыми услугами. Бытовое обслуживание, например, ремонт обуви или одежды, вызывает меньше вопросов, но все же 65 человек обратились именно с такими проблемами.
Однако настоящая боль волгоградцев — это условия проживания. Более половины всех обращений (53%) касаются нарушения санитарных норм. И здесь абсолютный рекордсмен — состояние жилых домов. Почти 60% санитарных жалоб связаны с жизнью в многоквартирниках. Люди пишут о затопленных подвалах из-за дырявых труб, невыносимой сырости в квартирах и плохой работе канализации. Отдельная тема — соседство с магазинами и кафе прямо в жилых домах. Шум, запахи и грызуны от заведений общепита отравляют жизнь жильцам, и они требуют реакции властей. Также волгоградцев беспокоит качество дезинфекции в подъездах.
Не остается без внимания и улица. Десятая часть санитарных жалоб касается мусора. Несанкционированные свалки, переполненные контейнерные площадки и грязь во дворах — эти проблемы тоже фиксируются и передаются в работу.
Чего добились эти обращения? Роспотребнадзор не просто собирает статистику. По 2354 обращениям гражданам дали подробные разъяснения, как действовать по закону. 376 дел перенаправили в другие ведомства, так как они не входят в компетенцию службы. Но самое главное — бизнесу вынесли 743 предостережения. Это официальный сигнал: нарушать закон недопустимо. А в самых сложных случаях ведомство не побоялось пойти в суд: подано 4 иска против нарушителей.
Если вы столкнулись с похожей проблемой, не молчите. Подать жалобу можно электронно на сайте 34.rospotrebnadzor.ru в разделе «Прием обращений граждан». Там есть специальная форма, которую нужно заполнить. Для тех, кто доверяет только бумаге, документы можно отправить почтой по адресу: проспект Ленина, 50 б, Волгоград, 400005. Или прийти лично в общественную приемную и территориальные отделы, адреса которых также есть на сайте ведомства.
