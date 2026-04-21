Для школьников из трех регионов РФ установили дополнительные дни сдачи ЕГЭ

«Безусловными приоритетами при проведении государственной итоговой аттестации для нас являются безопасность и объективность. Подчеркну, что в целом подготовка к проведению ЕГЭ и ОГЭ идет в штатном режиме. Работа ведется в соответствии с утвержденным планом вместе с Рособрнадзором и другими ведомствами. В этом году участниками ЕГЭ станут около 750 тысяч человек, из них примерно 664 тысяч — выпускники текущего года», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.