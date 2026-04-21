Для школьников из трех регионов РФ установили дополнительные дни сдачи ЕГЭ

Совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора определены дополнительные дни сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) для школьников из Белгородской, Брянской и Курской областей в 2026 году, сообщили в министерстве.
«Для обеспечения безопасности выпускников школ приграничных субъектов Российской Федерации, а также для исключения рисков, связанных с массовым подвозом участников ЕГЭ из приграничных и приравненных к ним территорий в отдаленные муниципальные образования Белгородской, Брянской и Курской областей, предусмотрены дополнительные даты для сдачи экзамена по русскому языку и математике», — следует из сообщения.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно приказу, русский язык участники ЕГЭ смогут сдать 4 и 5 июня. Экзамены по математике базового и профильного уровней назначены на 8 и 9 июня.
Отмечается, что выпускники исторических регионов и отдельных школ Белгородской, Брянской и Курской областей, как и в прошлом году, могут сдать экзамены в форме государственного выпускного экзамена или промежуточной аттестации по решению региональных органов управления образования. При этом все выпускники данных регионов могут по желанию сдать ЕГЭ для поступления в вузы.
«Безусловными приоритетами при проведении государственной итоговой аттестации для нас являются безопасность и объективность. Подчеркну, что в целом подготовка к проведению ЕГЭ и ОГЭ идет в штатном режиме. Работа ведется в соответствии с утвержденным планом вместе с Рособрнадзором и другими ведомствами. В этом году участниками ЕГЭ станут около 750 тысяч человек, из них примерно 664 тысяч — выпускники текущего года», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
В 2026 году основной период государственной итоговой аттестации пройдет с 1 июня по 9 июля. Также предусмотрены дополнительные дни: возможность пересдать один из предметов у выпускников будет 8 и 9 июля.
