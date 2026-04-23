Энцефалитного клеща впервые за сезон обнаружили в Приморье

В ведомстве также отметили, что в государственных медицинских организациях края имеется вакцина против клещевого энцефалита для иммунизации как детского, так и взрослого населения. Специалисты подчёркивают, что завершить полный прививочный курс необходимо за две недели до выезда на неблагополучную территорию. Для профилактики присасывания клещей рекомендуется проводить само— и взаимоосмотры, использовать одежду, максимально закрывающую кожные покровы, а также применять репелленты для обработки манжетов, воротников и пояса.