Энцефалитного клеща впервые за сезон обнаружили в Приморье

Первый в этом эпидемическом сезоне клещ, заражённый вирусом клещевого энцефалита, выявлен в Приморском крае. По данным оперативного мониторинга Управления Роспотребнадзора на 23 апреля, с начала сезона в медицинские организации региона с присасыванием клещей обратились уже 497 человек, из них 166 — дети, сообщает пресс-служба ведомства.
На экспресс-диагностику сдано 342 клеща, снятых с пострадавших (68,8% от общего числа обратившихся). Помимо одного экземпляра с вирусом клещевого энцефалита, в 45 клещах обнаружены боррелии, в 68 — риккетсии, в трёх — анаплазмы, ещё в одном — эрлихии.
В случае присасывания клеща необходимо максимально быстро его удалить и сдать в кратчайшие сроки в лабораторию медицинской организации, которые проводят экспресс-исследования для определения их заражённости. При получении положительного результата пострадавшему необходимо обратиться в медицинскую организацию для проведения экстренной профилактики.
В ведомстве также отметили, что в государственных медицинских организациях края имеется вакцина против клещевого энцефалита для иммунизации как детского, так и взрослого населения. Специалисты подчёркивают, что завершить полный прививочный курс необходимо за две недели до выезда на неблагополучную территорию. Для профилактики присасывания клещей рекомендуется проводить само— и взаимоосмотры, использовать одежду, максимально закрывающую кожные покровы, а также применять репелленты для обработки манжетов, воротников и пояса.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, во Владивостоке продолжается сезонная акарицидная обработка общественных пространств. До конца месяца планируется обработать 19 популярных мест отдыха — от набережной Арсеньева до пляжа Ахлёстышева. Полный график обработки с указанием адресов опубликован в материале.
Напомним, что ранее специалисты Роспотребнадзора называли самые опасные с точки зрения активности клещей места Владивостока. В первую очередь это территории бухт Рында, Воевода, Лесная, полуостровов Назимова и Сапёрный. Кроме того, высокий риск сохраняется в лесных массивах пригорода, которые не подвергаются акарицидной обработке.