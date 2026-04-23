Жителей Красноярского края приглашают проверить родинки через чат-бот

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Минздрав Красноярского края и краевой онкодиспансер проводят акцию «Проверь родинку!» перед началом летнего сезона.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Минздрав Красноярского края и краевой онкодиспансер проводят акцию «Проверь родинку!» перед началом летнего сезона.

Жителям предлагают сфотографировать новообразование на коже и пройти тест в чат-боте на сайте rodinka24.ru. По итогам необходимо скачать диагностическую карту и направить ее вместе с фотографией на электронную почту: proverka@onkolog24.ru.

Письма принимаются до 7 мая. В обращении нужно указать имя и контактный телефон. Специалисты изучат материалы и в течение нескольких дней направят рекомендации. При наличии показаний пациентов пригласят на очный прием, который запланирован на 12 мая.

Врачи просят фотографировать новообразования при дневном свете, без вспышки, с близкого расстояния и с линейкой для масштаба.

Акция не распространяется на детей до 18 лет. При наличии новообразований у ребенка рекомендуется обратиться к педиатру по месту жительства.