В Красноярском крае введут особый противопожарный режим

Отдать дань традиции можно в заведениях общепита или на своём участке — но в безветренную погоду и при соблюдении следующих условий. Зону под стационарным мангалом в радиусе минимум двух метров необходимо очистить от всего, что может воспламениться. Расстояние до ближайшего строения должно быть не менее пяти метров. Под рукой нужно держать первичные средства пожаротушения: огнетушитель, ведро с водой или песком. Покидать место приготовления пищи нельзя, пока огонь и угли не потушены.