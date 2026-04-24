В Красноярском крае введут особый противопожарный режим

Погода играет с Красноярским краем как капризная дама. То +10°C и сухая земля, то унылый ноль и снег с дождём. Но по-настоящему тёплая весна близко, а с ней —уверенный рост температуры воздуха и пожары.
Когда начинает действовать особый противопожарный режим и что входит в подготовку к опасному сезону, узнавал корреспондент krsk.aif.ru.
Временные меры.
Решение о введении на территориях края особого противопожарного режима принимает правительство региона, опираясь на данные о погодных условиях. Чёткой даты ввода и отмены нет, но традиционно пора запретов стартует перед майскими праздниками.
«Именно в этот период мы ожидаем возникновения ландшафтных пожаров в связи с деятельностью людей на их приусадебных участках и их выездами на природу. Особый противопожарный режим подразумевает ряд запретов, в первую очередь — на посещение лесов и разведение открытого огня», — рассказывает заместитель руководителя Агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края Алексей Богданов.
Сжигать сухую траву и мусор на всех видах земельных участков тоже запрещено.
«По каждому факту пала травы проводится расследование. Штрафы достаточно высоки. Для граждан — от 10 до 20 тыс., для должностных лиц — от 30 до 60 тыс., для юридических лиц — от 400 до 800 тыс. руб. Предупреждения не применяются», — напоминает начальник пресс-службы МЧС Алёна Алексишина.
А как же шашлыки на майские праздники?
Отдать дань традиции можно в заведениях общепита или на своём участке — но в безветренную погоду и при соблюдении следующих условий. Зону под стационарным мангалом в радиусе минимум двух метров необходимо очистить от всего, что может воспламениться. Расстояние до ближайшего строения должно быть не менее пяти метров. Под рукой нужно держать первичные средства пожаротушения: огнетушитель, ведро с водой или песком. Покидать место приготовления пищи нельзя, пока огонь и угли не потушены.
К сезону готовы.
Не стоит думать, что подготовка к опасному сезону ограничивается запретами.
Агентство по ГО, ЧС и ПБ информирует население о мерах пожарной безопасности. МЧС предпринимает внеплановые проверки населённых пунктов, подверженных угрозе возникновения природных пожаров. Органы местного самоуправления активно просвещают садоводов и дачников, а министерство образования — школьников.
Из средств краевого бюджета в 2026 муниципалитеты получили в общей сложности 200 млн рублей на покос травы, проведение минерализованных полос, приобретение почвообрабатывающего оборудования для работы патрульно‑маневренных групп, закупку топлива и другие меры пожарной безопасности.
«Определены и утверждены планы тушения ландшафтных и лесных пожаров. Нельзя, конечно, исключать возникновения “шероховатостей”: жизнь вносит свои коррективы, и те силы и средства, которые мы учитываем, могут по каким‑то причинам оказаться недостаточными — будем решать задачи на местах. С 2023 по 2025 все ландшафтные пожары у нас были потушены в течение одних суток без введения регионального уровня реагирования», — говорит Алексей Богданов.
Серьёзную подготовку проводят в муниципальных округах.
Так, в Каратузском МО, по данным администрации, готов реестр патрульных, патрульно-маневренных и патрульно-контрольных групп. Создано 14 добровольных пожарных команд. На вооружении состоит 12 пожарных автомобилей, 18 пожарных ёмкостей, 14 единиц тракторной техники с бочками, 5 беспилотников и другое оборудование. Создано и обновлено 135 км минерализованных полос. Опахано 35 км труднодоступных территорий, прилегающих к лесу. Ведётся работа по ликвидации бесхозных строений. Лесопожарная станция укомплектована кадрами в полном объёме.
Упреждающий покос и спецучения.
Из года в год в регионах создают карты горимости: на них наносятся места возникновения ландшафтных пожаров. В повторяющихся зонах работа патрульно‑маневренных групп корректируется, чтобы в дальнейшем к тушению можно было переходить немедленно.
Возгорания в труднодоступной местности, удалённой от населённых пунктов, вызывают определённые сложности — но случаи это единичные, и с каждым годом их всё меньше.
Подавляющее число пожаров возникает из-за неосторожности или попустительства при обращении с огнём, в том числе во время сельскохозяйственного пала травы. Но что делать, если прошлогодняя растительность препятствует посевной?
Выходы разные. В том же Каратузском МО в прошлом году произвели покос на площади более 330 га при плане в 138 га — увеличение было вызвано обильным ростом травы.
По данным Агентства ГО, ЧС и ПБ, существует и практика заранее спланированных тактико-специальных учений, в которых огнеборцы-добровольцы и техника сельхозпредприятий принимают участие совместно с профессиональными пожарными. Разрабатывается комплекс мероприятий, поле делится на сектора и отжигается в виде модельного участка. Но к данному способу можно прибегнуть лишь до введения особого противопожарного режима.
О порядке использования открытого огня и разведения костров на землях сельхозназначения, запаса и населённых пунктов можно подробнее узнать здесь.
При обращении с огнём важно помнить: только пострадавший от пожара человек понимает, насколько зловещий смыслом обладает это слово. Лучше не проверять на личном опыте.