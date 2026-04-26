В Татарстане с начала сезона после укусов клещей к врачам обратились 270 человек

С начала сезона 2026 года в медучреждения Татарстана поле укусов клещей обратились 270 человек, среди них 57 детей. Это почти в два раза меньше, чем за прошлогодний аналогичный период. Тогда было зарегистрировано 508 обращений, сообщает Роспотребнадзор по республике.