В Татарстане с начала сезона после укусов клещей к врачам обратились 270 человек

С начала сезона 2026 года в медучреждения Татарстана поле укусов клещей обратились 270 человек, среди них 57 детей. Это почти в два раза меньше, чем за прошлогодний аналогичный период. Тогда было зарегистрировано 508 обращений, сообщает Роспотребнадзор по республике.
Чаще всего клещи кусали в Казани (66 случаев), Набережных Челнах (32 случая) и Альметьевском районе (27 случаев). В этот список также вошли Нижнекамский (23) и Елабужский (17) районы с 23 и 17 тысячами соответственно. Важно: заражений клещевыми инфекциями в этом сезоне пока не зафиксировано.
В настоящее время в Татарстане продолжается обработка территорий от клещей. Из запланированных 2,5 тысячи гектаров она завершена на 105,4 гектара.