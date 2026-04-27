Более 10 пожаров потушили пожарные Хакасии за выходные

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Хакасии за прошедшие выходные ликвидировали 11 пожаров. Горели жилые дома, хозяйственные постройки, техника и сухая трава, сообщили в региональном управлении МЧС.
Одно из первых возгораний произошло в субботу утром в селе Усть-Бюр — на территории детского сада загорелась котельная. Площадь пожара составила всего один квадратный метр, причиной стало нарушение требований при установке дымовой трубы.
В Таштыпе в этот же день из-за технической неисправности вспыхнул мотоцикл, пишут в Хакасии Информ. Позже в поселке Оросительный огонь охватил жилой дом, баню и надворные постройки — площадь пожара достигла 205 квадратных метров. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание, а быстрому распространению способствовали сильный ветер и позднее обнаружение.
Еще один пожар в Таштыпе произошел из-за неосторожного обращения с огнем — загорелся забор. По той же причине в селе Куйбышево вспыхнула хозпостройка, которую оперативно потушили добровольцы.
В Абазе пожар произошел в бане из-за недосмотра за печным оборудованием. В воскресенье в поселке Вершина Теи загорелся дачный дом, а в селе Аршаново огонь перекинулся сразу на несколько построек — бани, времянки, хозпостройки и гараж. Общая площадь пожара составила 185 квадратных метров.
Кроме того, в регионе зафиксированы крупные степные пожары. В Усть-Абаканском и Алтайском районах огненный фронт достигал семи километров, а в Сорске площадь пала сухой травы составила 1200 квадратных метров.
