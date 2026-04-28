Рейсы в Волгоград идут с опозданием второй день из-за непогоды в Москве

Последствия мощного снегопада, обрушившегося на Москву, продолжают сказываться на работе волгоградского аэропорта уже второй день подряд. Пассажирам, которые планировали вернуться домой или отправиться в столицу, приходится ждать вылета или прилета по несколько часов, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Один из столичных рейсов, который должен был приземлиться в Гумраке еще вчера вечером, теперь ожидают только к 9:10 утра. Обратный вылет состоится спустя полчаса. Еще один московский рейс задерживается на целых шесть часов. Вместо утреннего прибытия в 9:40 самолет ожидают только к 15:45. Волгоградцев, направляющихся в столицу, пригласят на посадку в 16:10, хотя изначально вылет был запланирован на 10:05.
Изменения в расписании коснулись и других пассажиров. Рейс, который должен был прибыть в Волгоград в 14:25, приземлится только к 17:40. Отправка этого самолета в московский Шереметьево также сдвинулась — вместо 14:50 он вылетит в 18:10.
Специалисты Министерства транспорта заранее предупредили авиапутешественников о возможных затруднениях. Они уточнили, что сложные погодные условия, ожидаемые в Москве и области в ближайшие дни, могут повлиять на работу авиации. Возможны корректировки в расписании как прибывающих, так и вылетающих рейсов, а также не исключены отмены полетов.