В паспорте обновят штампы о регистрации и воинской обязанности

В паспорте гражданина России обновят образцы штампов, в том числе о регистрации по месту жительства, отношении к воинской обязанности, группе крови и резус-факторе. Это следует из проекта регламента МВД, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Кроме того, в ведомстве хотят утвердить формы заявлений о замене паспорта, его утрате, хищении, исправлении опечаток и внесении отметок. Подробности передаёт «Парламентская газета» (18+).
Обновленные образцы.
Регламент утверждает, в частности, новую форму заявления о выдаче и замене паспорта гражданина РФ, а также формы заявлений о внесении отметок в паспорт, об утрате или хищении паспорта, отказе в исправлении опечаток или ошибок, допущенных в выданном паспорте гражданина РФ и другие образцы документов.
Также обновили образцы штампов, в том числе о регистрации по месту жительства, отношении к воинской обязанности, группе крови и резус-факторе. Чтобы добавить различные отметки в паспорт, необходимо подать заявление и предоставить соответствующие документы: например, военный билет, свидетельство о регистрации брака и другие.
Записаться на получение паспорта можно заранее через «Госуслуги» (6+) или лично посетить МФЦ. Если из-за болезни или по другим причинам человек не может прийти в отделение для подачи заявления и получения паспорта, то за него это может сделать по заявлению уполномоченное должностное лицо. Если человек уезжает на другое место жительства или пребывания до получения паспорта, то готовый документ отправят туда, куда он переезжает.
Также в проекте регламента указано, что если паспорт признан судом вещественным доказательством по уголовному делу, то человеку необходимо подать заявление о получении нового паспорта взамен старого.
Кроме того, в случае утраты или хищения паспорта гражданина СССР заявление о выдаче или замене паспорта принимают после установления личности заявителя и проведения проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии у него гражданства РФ.
Заполнить все поля.
Перед оформлением документа нужно предоставить две личные фотографии. Они должны быть одинаковыми, размером 35×45 мм, без головного убора, а голова и плечи занимать основную часть снимка. Фотография должна быть четкой, без подписей, без смены цвета глаз или редактирования.
Допускается фото как в черно-белом, так и в цветном виде. Для тех, кто носит очки постоянно, на фото разрешены только очки без затемненных стекол и закрывающей глаза оправы.
В приеме заявления или выдаче паспорта человеку могут отказать, если он младше 14 лет, заявление оформлено неправильно или в нем есть ошибки, не предоставлены все необходимые документы, а также если сведения не совпадают, фотографии не соответствуют требованиям или были поданы поддельные документы.
Если заявление подали через сайт госуслуг, то возможны дополнительные причины отказа. Например, не заполнены все поля, есть ошибки или некорректные данные, не прикреплена фотография в нужном формате, файл поврежден или не читается.
Оформлять паспорт и писать заявления следует только через официальные каналы: МФЦ, подразделения МВД или «Госуслуги», сказал «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Только эти структуры наделены полномочиями по выдаче документов, подчеркнул он.
«Ни в коем случае нельзя отправлять сканы или фотографии своих документов незнакомым лицам и организациям, в чьей добросовестности нет уверенности. Если кто-то запрашивает персональные данные, нужно обязательно выяснить: кто именно обращается, из какой организации и с какой целью это делается. Любые предложения, которые выглядят слишком хорошо, чтобы быть правдой, должны вызывать здоровые подозрения», — сказал депутат.