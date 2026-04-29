«Глупое решение»: Онищенко призвал не выезжать из России на майские праздники

Академик Онищенко призвал не уезжать из России на майские праздники.

Источник: Комсомольская правда

Выезд из России на майские праздники нежелателен с точки зрения здоровья из-за резкой смены климата и часовых поясов. Об этом заявил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Более глупого решения, чем уехать из страны на майские праздники, придумать трудно. Сам факт резкой перемены климата и времени — это не отдых, а добровольно организованный стресс», — сказал академик РАН в интервью РИА Новости.

Онищенко посоветовал россиянам планировать более продолжительный отпуск в летний период, когда организм легче адаптируется к путешествиям. В качестве альтернативы на майские праздники он рекомендовал поездки на природу.

Ранее KP.RU сообщал, что в России предложили объединить майские праздники в непрерывный период с 1 по 9 мая. Член ОП РФ Владислав Гриб отметил, что это может произойти за счет сокращения январских каникул на 3−4 дня.