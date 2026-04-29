Татарстан закупит авиабилеты для высылаемых мигрантов на 10 миллионов рублей

Речь идет о гражданах других государств и лицах без гражданства, которых выдворяют за пределы России по решению суда.
В техзадание включен полный цикл услуг: бронирование и оформление проездных документов, работа с багажом, возврат и переоформление билетов, а также информационное сопровождение. Исполнитель обязан самостоятельно подбирать самые экономически выгодные маршруты и закладывать в конечную стоимость все аэропортовые сборы и дополнительные платежи.
Контракт заключен до 31 декабря 2026 года, оплата будет поступать подрядчику ежемесячно по факту выполненных услуг. Общая сумма, которую власти готовы направить на эти цели, составляет 10 миллионов рублей.
Цифры говорят о том, что выдворять нелегалов стали активнее. Только за первые два месяца 2026 года из Татарстана выслали около 800 человек — это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более половины случаев (429) связаны с аннулированием разрешения на временное проживание и вида на жительство.