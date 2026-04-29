Татарстан закупит авиабилеты для высылаемых мигрантов на 10 миллионов рублей

Цифры говорят о том, что выдворять нелегалов стали активнее. Только за первые два месяца 2026 года из Татарстана выслали около 800 человек — это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более половины случаев (429) связаны с аннулированием разрешения на временное проживание и вида на жительство.