Онищенко посоветовал россиянам не покидать страну на майские праздники

Россиянам не стоит покидать страну на майские праздники, так как резкая смена климата и часового пояса станет стрессом для организма. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Академик посоветовал гражданам провести выходные за городом, а отдых перенести на лето.
— Более глупого решения, чем уехать из страны на майские праздники, придумать трудно. Даже если все будет везде хорошо, сам факт резкой перемены климата и времени — это не отдых, а добровольно организованный стресс, — заявил Онищенко в беседе с РИА Новости.
Диетолог Анастасия Тараско рассказала, что в случае переедания на майских праздниках следует вернуться к сбалансированному и регулярному питанию, а также к комфортным физическим нагрузкам. Для сброса веса врач посоветовала попробовать веганскую диету на пару дней, в рамках которых нужно исключить продукты животного происхождения и поэкспериментировать с различными овощами, фруктами и ягодами.
После снегопадов в конце апреля на первые майские праздники в Москву придет небольшое потепление. О погоде в столице «Вечерней Москве» рассказала главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.