Онищенко посоветовал россиянам не покидать страну на майские праздники

Россиянам не стоит покидать страну на майские праздники, так как резкая смена климата и часового пояса станет стрессом для организма. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Россиянам не стоит покидать страну на майские праздники, так как резкая смена климата и часового пояса станет стрессом для организма. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Академик посоветовал гражданам провести выходные за городом, а отдых перенести на лето.

— Более глупого решения, чем уехать из страны на майские праздники, придумать трудно. Даже если все будет везде хорошо, сам факт резкой перемены климата и времени — это не отдых, а добровольно организованный стресс, — заявил Онищенко в беседе с РИА Новости.

Диетолог Анастасия Тараско рассказала, что в случае переедания на майских праздниках следует вернуться к сбалансированному и регулярному питанию, а также к комфортным физическим нагрузкам. Для сброса веса врач посоветовала попробовать веганскую диету на пару дней, в рамках которых нужно исключить продукты животного происхождения и поэкспериментировать с различными овощами, фруктами и ягодами.

После снегопадов в конце апреля на первые майские праздники в Москву придет небольшое потепление. О погоде в столице «Вечерней Москве» рассказала главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.