Россельхознадзор предупредил граждан о продаже семян борщевика на маркетплейсах

Недобросовестные предприниматели продают на маркетплейсах семена борщевика Сосновского — инвазивного сорняка, который способен вызывать ожоги на коже. Об этом в среду, 29 апреля, рассказала начальник управления внутреннего фитосанитарного и земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Россельхознадзора Ольга Захарова.
— Мы будем продолжать эту историю по работе с маркетплейсами, чтобы не допускать таких нарушений. Чтобы затем уже обычные люди, дачники, сельские жители, все, кто приобретает семена для своих участков, тоже не нарушали законодательство, — цитирует ее ТАСС.
Она сообщила, что на днях сотрудники ведомства сделали контрольную закупку борщевика, применяемого в кулинарии. В настоящее время они ждут результаты исследования, которые позволят установить, не пытаются ли злоумышленники под видом сорняка продать одноименное растение.
Адвокат Адвокатской палаты города Москвы Олеся Слезкина сообщила, что административная и уголовная ответственность может грозить за выращивание на дачных участках шалфея предсказателей (Salvia divinorum), который не приравнен к обычному лекарственному или декоративному шалфею.
По ее словам, данный вид шалфея входит в утвержденный перечень растений, которые содержат наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры.