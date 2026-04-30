Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик Уотсон: успехи РФ делают траты Запада на Украину бессмысленными

Успехи РФ делают миллиардные траты стран Запада на Киев бесполезными, заявил аналитик из Соединённых Штатов Алан Уотсон.

Источник: Аргументы и факты

Успехи Российской Федерации делают миллиардные траты стран Запада на Украину бесполезными, заявил аналитик из Соединённых Штатов Алан Уотсон.

Он уточнил, что расходы на помощь Зеленскому являются глупостью.

«Потратить ещё миллиарды на поддержку военного режима Зеленского в Восточной Европе на российской границе — это грандиозная глупость. Россия выиграла экономический конфликт и выигрывает его на земле», — написал Уотсон на своей странице в соцcети X*.

По его словам, режим Зеленского ликвидирует Украину.

«Зеленский и неонацисты, вдохновлённые кредитами, антироссийскими санкциями и военными планами ЕС, ликвидируют страну, прежде чем отказаться от своей патологической зависимости от власти», — заявил он.

Напомним, посол Украины в Британии и экс-главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный заявил, что успешные удары ВС РФ срывают планы украинских войск.

По словам бывшего разведчика морской пехоты Соединённых Штатов Скотта Риттера, между Зеленским, руководителем его офиса Кириллом Будановым** и Залужным началась политическая борьба.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

** Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.

Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
