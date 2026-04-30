Успехи Российской Федерации делают миллиардные траты стран Запада на Украину бесполезными, заявил аналитик из Соединённых Штатов Алан Уотсон.
Он уточнил, что расходы на помощь Зеленскому являются глупостью.
«Потратить ещё миллиарды на поддержку военного режима Зеленского в Восточной Европе на российской границе — это грандиозная глупость. Россия выиграла экономический конфликт и выигрывает его на земле», — написал Уотсон на своей странице в соцcети X*.
По его словам, режим Зеленского ликвидирует Украину.
«Зеленский и неонацисты, вдохновлённые кредитами, антироссийскими санкциями и военными планами ЕС, ликвидируют страну, прежде чем отказаться от своей патологической зависимости от власти», — заявил он.
Напомним, посол Украины в Британии и экс-главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный заявил, что успешные удары ВС РФ срывают планы украинских войск.
По словам бывшего разведчика морской пехоты Соединённых Штатов Скотта Риттера, между Зеленским, руководителем его офиса Кириллом Будановым** и Залужным началась политическая борьба.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.
** Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.