Нелегальные семена овощей продавали в Нижегородской области

В Нижегородской области выявили продажу опасных семян овощей. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Россельхознадзора.
Проверка проводилась с помощью мобильного приложения «Инспектор» 22 апреля. Специалисты выехали на место, сделали фото и видео упаковок семян. Затем через приложение выяснили, что многие сорта овощей отсутствуют в Государственном реестре селекционных достижений. Это значит, что они официально не разрешены к использованию в России.
Так, в списке опасных семян оказались сладкий перец «Данэлия», огурцы «Хрустофор» и «Баргузинский соболек F1», капуста «Безразмерная», «Коломенская» и «Чудо на засол F1», свекла «Столбовая дворянка» и «Багровый хит», а также томат «Лабрадор».
ИП Зубову А. В. и Пшеницыну В. В. объявили два предостережения 28 апреля 2026 года.
Ранее сообщалось, что тысячи тонн «серых» семян выявил Россельхознадзор в Нижегородской области.