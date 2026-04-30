Сальдо: попытки участвовать в праймериз ЕР с правобережья Днепра опасны

ГЕНИЧЕСК, 30 апреля. /ТАСС/. Попытки жителей правобережья Днепра в Херсонской области дистанционно присоединиться к предварительному голосованию «Единой России» перед выборами в Госдуму могут оказаться для них опасными из-за преследования со стороны киевского режима. Об этом ТАСС заявил секретарь регионального отделения партии, губернатор Владимир Сальдо.
«Любая попытка (присоединиться к праймериз — прим. ТАСС) с правого берега — это, конечно, в тех тоталитарных условиях, в которых там живут люди, очень опасно. И учитывая, что люди все равно там, хоть и не говорят вслух, но хотят воссоединиться с Россией, попытки такие возможны. Насколько я обладаю информацией, те, кто остается на правобережье, да и вообще на всей территории Украины, они запуганы, и их постоянно запугивают. И травят даже за то, что они пытаются разговаривать со знакомыми, близкими, родственниками», — сказал Сальдо.
Предварительное голосование «Единой России» пройдет с 25 по 31 мая. В Херсонской области, для которой в Госдуме очередного созыва предусмотрен один мандат, праймериз пройдет в электронном формате, на них сейчас зарегистрировались 24 кандидата. При этом партии могут предложить от региона также по одному кандидату в федеральные избирательные списки.