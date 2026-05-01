На Конгрессе ФИФА араб и еврей отказались пожать друг другу руки

На 76-м конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА), который проходит в эти дни в канадском Ванкувере, произошел символичный эпизод, отражающий глубину противоречий между двумя национальными федерациями. После завершения выступлений представителей Палестины и Израиля, как сообщает ТАСС, президент ФИФА Джанни Инфантино пригласил их обоих подняться на одну сцену. Глава организации лично пожал руку каждому из делегатов, однако жест примирения между самими представителями двух стран так и не состоялся — рукопожатие было публично проигнорировано.
Выступление палестинской стороны носило критический характер в адрес руководства мирового футбола. Делегат обратил внимание аудитории на то, что ФИФА уклоняется от принятия сложных, но необходимых решений в ситуации вокруг израильского футбола. Отмечая бездействие организации, представитель Палестины напомнил, что их ассоциация уже обратилась за справедливостью в Спортивный арбитражный суд (CAS). В ответ на это представитель Израильской футбольной ассоциации подчеркнул, что его организация последовательно поддерживала равноправное членство палестинской федерации в ФИФА, а также выразил гордость составами как израильских команд, так и палестинских коллег.
Напряженность в отношениях между двумя федерациями нарастала задолго до конгресса в Ванкувере. В 2024 году группа футбольных союзов Ближнего Востока, включая Палестину, Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, направила в ФИФА официальное письмо с требованием отстранить сборную Израиля от международных турниров. Тогда инициативу поддержали 12 национальных федераций, что вынудило ФИФА инициировать проверку возможных нарушений и дискриминации со стороны израильской стороны.
Развязка этого дисциплинарного разбирательства наступила лишь в марте 2026 года. ФИФА официально отклонила требование Палестинской футбольной ассоциации об отстранении Израиля, ограничившись финансовой санкцией в отношении Израильской футбольной ассоциации. Таким образом, сцена в Ванкувере стала наглядной иллюстрацией текущего статуса отношений: президент ФИФА выступает посредником, но стороны, разделенные политическими разногласиями, не готовы даже к символическому рукопожатию.
ФИФА почтила минутой молчания легендарного бомбардира «Спартака» Никиту Симоняна.