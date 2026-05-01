На Конгрессе ФИФА араб и еврей отказались пожать друг другу руки

Выступление палестинской стороны носило критический характер в адрес руководства мирового футбола. Делегат обратил внимание аудитории на то, что ФИФА уклоняется от принятия сложных, но необходимых решений в ситуации вокруг израильского футбола. Отмечая бездействие организации, представитель Палестины напомнил, что их ассоциация уже обратилась за справедливостью в Спортивный арбитражный суд (CAS). В ответ на это представитель Израильской футбольной ассоциации подчеркнул, что его организация последовательно поддерживала равноправное членство палестинской федерации в ФИФА, а также выразил гордость составами как израильских команд, так и палестинских коллег.